Уехавший из России экоактивист Сергей Пинягин получил политическое убежище в Германии
По словам активиста, дело на него заверил из-за того, что он высказывался против властей Кубани, «которая сливала химикаты в поля виноградников и в Черное море»
Экоактивист из Краснодарского края Сергей Пинягин получил политическое убежище в Германии в связи с уголовным преследованием в России.
Пинягин сообщил «МБХ медиа», что накануне его адвокат получил уведомление о том, что ему одобрили политическое убежище в Германии.
По словам активиста, дело на него заверил из-за того, что он высказывался против властей Кубани, «которая сливала химикаты в поля виноградников и в Черное море». На активиста и его родственников было совершено шесть нападений, а после этого заели уголовное дело. «Свет мне отключали, воду отключали, избивали, постоянные допросы - полный террор. Ничего не оставалось кроме как бросить все и бежать», - рассказал Пинягин.
Из России эколог уехал 22 февраля после жалоб на угрозы и сфабрикованное уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (активист защищал свою жену, на которую напал мужчина).
Сергей Пинягин выступал против автомойки, которая после очистки цистерн сливала отходы в поле или в Черное море. По словам активиста, он смог доказать связь главы Новотаманского сельского поселения Георгия Шлахтера и главы Темрюкского района Краснодарского края Федора Бабенкова с этой автомойкой.