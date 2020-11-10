Власти Москвы могут закрыть ночные клубы и отменить все концерты из-за коронавируса
В первую очередь столичные чиновники обсуждают отмену всех концертов и полное закрытие ночных клубов. «Но если закрывать клубы, то надо закрывать и театры, многие против», - отметил источник в оперштабе
Власти Москвы готовятся ввести новые карантинные ограничения в связи с высокими темпами распространения коронавируса.
Источник «Медузы» в федеральном оперштабе по контролю за COVID-19 сообщил, что в первую очередь столичные чиновники обсуждают отмену всех концертов и полное закрытие ночных клубов. «Но если закрывать клубы, то надо закрывать и театры, многие против», - отметил источник.
Сейчас чиновники сравнивают эффект от уже принятых ограничительных мер и степень недовольства населения. «Приняли меры, а заболевают по-прежнему 20 тысяч [человек] в день. Лучше уж ничего не делать», - добавил собеседник издания.
Отметим, что сейчас в России ежедневно выявляют по 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом власти по-прежнему отказываются вводить жесткие карантинные меры.