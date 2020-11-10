Меню
Общество
Иностранные агенты «Росатома»
Москва
10 ноября 2020, 02:39

Власти Москвы могут закрыть ночные клубы и отменить все концерты из-за коронавируса

В первую очередь столичные чиновники обсуждают отмену всех концертов и полное закрытие ночных клубов. «Но если закрывать клубы, то надо закрывать и театры, многие против», - отметил источник в оперштабе

Власти Москвы могут закрыть ночные клубы и отменить все концерты из-за коронавируса

Власти Москвы готовятся ввести новые карантинные ограничения в связи с высокими темпами распространения коронавируса.

Источник «Медузы» в федеральном оперштабе по контролю за COVID-19 сообщил, что в первую очередь столичные чиновники обсуждают отмену всех концертов и полное закрытие ночных клубов. «Но если закрывать клубы, то надо закрывать и театры, многие против», - отметил источник.

Сейчас чиновники сравнивают эффект от уже принятых ограничительных мер и степень недовольства населения. «Приняли меры, а заболевают по-прежнему 20 тысяч [человек] в день. Лучше уж ничего не делать», - добавил собеседник издания.

Отметим, что сейчас в России ежедневно выявляют по 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом власти по-прежнему отказываются вводить жесткие карантинные меры.

Материалы по теме
Глава Роспотребнадзора назвала регионы с самой сложной ситуацией по коронавирусу
Власти Подмосковья заблокируют социальные карты пенсионеров из-за пандемии
В Петербурге из-за высокой заболеваемости COVID-19 ввели некоторые карантинные ограничения
Сейчас на главной
Компания Pfizer заявила о 90%-й эффективности своей вакцины от коронавируса
вакцина от коронавируса
Компания Pfizer заявила о 90%-й эффективности своей вакцины от коронавируса
Американо-немецкая вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech показала 90%-ю эффективность во время третьего этапа клинических испытаний препарата
Власти Финляндии могут открыть для россиян границы к Рождеству
туризм
Власти Финляндии могут открыть для россиян границы к Рождеству
Власти Финляндии рассматривают вариант с открытием к Рождеству границ для россиян и граждан других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу
Магадан, Архангельск, Сахалин. Далее - везде
коронавирус
Магадан, Архангельск, Сахалин. Далее - везде
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, в которых на сегодняшний день сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. В этих регионах число заболевших растет быстрее, чем в среднем по России
В мире
Власти Азербайджана признали вину в крушении российского Ми-24 и извинились
«В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны» азербайджанские военные приняли решение открыть по объекту огонь на поражение
На границе Армении и Азербайджана сбили российский военный вертолет Ми-24
нагорный карабах
На границе Армении и Азербайджана сбили российский военный вертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 Минобороны России потерпел крушение на границе Армении и Азербайджана. Воздушное судно было сбито из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) возле армянского поселка Ерасх
Зять – есть, что взять
доходы чиновников
Зять – есть, что взять
Семья замглавы Администрации президента Росси Алексея Громова купила две квартиры в элитном московском доме общей стоимостью 470 млн рублей. Поскольку эта недвижимость записана на 84-летнюю тещу чиновника, то в декларации о доходах и имуществе ее указывать не нужно
Глава ФАС Игорь Артемьев, возглавлявший ведомство 16 лет, уйдет в отставку
ФАС. Игорь Артемьев
Глава ФАС Игорь Артемьев, возглавлявший ведомство 16 лет, уйдет в отставку
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев может в скором времени покинуть занимаемую должность. Он руководил ведомством 16 лет. Чиновник перейдет на другую «статусную должность»
Между Москвой и Минском запустят российские скоростные поезда «Ласточка»
РЖД
Между Москвой и Минском запустят российские скоростные поезда «Ласточка»
Россия и Белоруссия договорились о запуске скоростных поездов. Поезда начнут курсировать между столицами двух соседних государств после возобновления железнодорожного сообщения
В России за сутки коронавирус выявили у 21 798 человек
коронавирус
В России за сутки коронавирус выявили у 21 798 человек
За минувшее воскресенье коронавирусом заразились 21 798 человек. Это новый рекорд суточного прироста заболевших. От осложнений скончались 256 человек. С начала пандемии COVID-19 заразилось 1 796 132 человек, а скончалось – 30 793
Выборы важнее знаний
выборы
Выборы важнее знаний
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила ввести еще одну неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования
Министров по осени считают
правительство
Министров по осени считают
Владимир Путин отправит в отставку главу Минэнерго Александра Новака, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, главу Минстроя Владимира Якушев и главу Минтранса Евгения Дитриха. О возможной отставке последних трех министров СМИ сообщали еще на прошлой неделе
Российские власти решили изменить порядок оформления мелких ДТП
ДТП
Российские власти решили изменить порядок оформления мелких ДТП
Сейчас руководство МВД совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net анализируют статистику смертей в результате «повторных» ДТП в столице
В мире
Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 50 млн человек
Согласно этим данным, лидером по количеству заразившихся COVID-19 по-прежнему являются США, где новую инфекцию выявили у 9,9 млн человек. На втором месте располагается Индия, где с начала пандемии заразились 8,5 млн человек
В Минске в ходе воскресного «Марша народовластия» задержали около 500 человек
протесты в белоруссии
В Минске в ходе воскресного «Марша народовластия» задержали около 500 человек
В Минске в ходе воскресной акции протеста «Марше народовластия» силовики задержали около 500 человек. Такие данные приводит правозащитный центр «Весна»
Мест в больницах нет, лекарств не хватает
коронавирус
Мест в больницах нет, лекарств не хватает
Минздрав России и Росздравнадзор направили своих специалистов в Хакасию в связи с обращением местного сотрудника скорой помощи к руководству страны, в котором он сообщил о «катастрофической» ситуации в регионе с коронавирусом
Власти Вильнюса рекомендовали гражданам запастись йодом в связи с запуском БелАЭС
радиация
Власти Вильнюса рекомендовали гражданам запастись йодом в связи с запуском БелАЭС
В заявлении властей говорится, что таблетки йода распространяются среди населения «в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции в Белоруссии»
В Великобритании заявили о вероятности новой мировой войны
пандемия
В Великобритании заявили о вероятности новой мировой войны
Глава комитета начальников штабов Ник Картер предупредил о том, что планета стоит в шаге от масштабной мировой войны. По мнению британца, многочисленные региональные и межнациональные конфликты усугубляет пандемия коронавируса
В России за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев заражения
коронавирус
В России за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев заражения
Согласно данным, предоставленным оперштабом по контролю за распространением болезни, от осложнений скончались 286 человек. С марта 2020 года от COVID-19 умерло уже 30 537 человек