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09 ноября 2020, 20:25

На границе Армении и Азербайджана сбили российский военный вертолет Ми-24

Вертолет Ми-24 Минобороны России потерпел крушение на границе Армении и Азербайджана. Воздушное судно было сбито из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) возле армянского поселка Ерасх

На границе Армении и Азербайджана сбили российский военный вертолет Ми-24

Вертолет Ми-24 Минобороны России потерпел крушение на границе Армении и Азербайджана. Воздушное судно было сбито из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) возле армянского поселка Ерасх.

В Минобороны РФ сообщили, что Ми-24 сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. Сама база дислоцирована в Гюмри.

Представитель ведомства сообщил агентству ТАСС, что в результате крушения погибли два члена экипажа. Еще один военный был доставлен на аэродром базирования с травмами средней тяжести.

Сейчас российское военное командование выясняет, кто именно сбил вертолет. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что воздушное судно было сбито вне зоны боевых действий.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Армения окажет помощь в расследовании.

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