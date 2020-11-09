На границе Армении и Азербайджана сбили российский военный вертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 Минобороны России потерпел крушение на границе Армении и Азербайджана. Воздушное судно было сбито из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) возле армянского поселка Ерасх
Вертолет Ми-24 Минобороны России потерпел крушение на границе Армении и Азербайджана. Воздушное судно было сбито из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) возле армянского поселка Ерасх.
В Минобороны РФ сообщили, что Ми-24 сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. Сама база дислоцирована в Гюмри.
Представитель ведомства сообщил агентству ТАСС, что в результате крушения погибли два члена экипажа. Еще один военный был доставлен на аэродром базирования с травмами средней тяжести.
Сейчас российское военное командование выясняет, кто именно сбил вертолет. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что воздушное судно было сбито вне зоны боевых действий.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Армения окажет помощь в расследовании.