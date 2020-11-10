Бывшего замглавы Департамента транспорта Москвы приговорили к 5 годам за мошенничество
Савеловский райсуд Москвы приговорил бывшего заместителя главы Департамента транспорта столицы Александра Табенкина к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве
Савеловский райсуд Москвы приговорил бывшего заместителя главы Департамента транспорта столицы Александра Табенкина к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве.
Суд признал г-на Табенкина виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. В соответствии с приговором суда, мера пресечения обвиняемому в виде домашнего ареста была изменена на заключение под стражу.
Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего замглавы московского Дептранса стал государственный контракт на обустройство остановок общественного транспорта в столице. Заниматься их ремонтом и очисткой от снега должна была компания ООО «МБГ-Стройинжиниринг».
По версии следствия, в ходе приемки документов на выполненные работы возникли трудности, а представителю компании-подрядчика предложили «решить вопрос» за 5 млн рублей. Переговоры с представителями компании вел Табенкин.
Сначала чиновнику передали 1,4 млн рублей несколькими траншами, а затем в компании сменился владелец, и чиновник потребовал от него оставшиеся 3,5 млн рублей. при передаче денег Табенкина задержали.
Суд первой инстанции приговорил бывшего столичного чиновника к 8 годам лишения свободы, однако апелляционная инстанция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение.