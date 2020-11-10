Компания Pfizer заявила о 90%-й эффективности своей вакцины от коронавируса
Американо-немецкая вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech показала 90%-ю эффективность во время третьего этапа клинических испытаний препарата
Американо-немецкая вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech показала 90%-ю эффективность во время третьего этапа клинических испытаний препарата. В испытаниях вакцины приняли участие 43,5 тысячи человек, которые ранее не болели COVID-19.
В заявлении фармацевтических компаний говорится, что первые результаты испытаний показали способность вакцины предотвращать заражение коронавирусной инфекцией.
Исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла пояснил, что эффективность вакцины выше 90% достигается через 7 дней после введения второй дозы препарата, а непосредственно защита от вируса достигается через 28 дней после начала двухэтапной вакцинации.
Серьезных проблем с безопасностью вакцины и побочными эффектами в ходе третьей фазы испытаний выявлено не было.
Испытания вакцины Pfizer и BioNTech закончатся, когда специалисты накопят 164 подтвержденных случая коронавируса среди добровольцев. Пока было подтверждено 94 случая заражения участников исследования коронавирусной инфекцией.