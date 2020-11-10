Власти Финляндии могут открыть для россиян границы к Рождеству
Власти Финляндии рассматривают вариант с открытием к Рождеству границ для россиян и граждан других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу
Власти Финляндии рассматривают вариант с открытием к Рождеству границ для россиян и граждан других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Таким образом, власти страны рассчитывают поддержать туристическую отрасль, которая серьезно пострадала из-за пандемии.
Финский портал Yle сообщает, что такой документ прорабатывает Министерство социальных дел и здравоохранения страны. При этом депутаты парламента должны успеть принять его до 22 декабря, поскольку в этот день истекают их полномочия.
При этом правительству предстоит разработать перечень мер для защиты туристов и граждан страны от коронавируса.
В настоящее время посетить Финляндию могут граждане Ватикана, Австралии, Южной Кореи, Японии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая, Новой Зеландии, а также граждане стран Евросоюза, в которых количество новых случаев заражения COVID-19 не превышает 25 на 100 тысяч человек за последние две недели.
Что касается российских граждан, то сейчас в Финляндию могут въехать только дипломаты, сотрудники медицинских организаций, обладатели вида на жительства и их родственники.