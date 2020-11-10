Глава Роспотребнадзора назвала регионы с самой сложной ситуацией по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, в которых на сегодняшний день сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. В этих регионах число заболевших растет быстрее, чем в среднем по России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, в которых на сегодняшний день сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. В этих регионах число заболевших растет быстрее, чем в среднем по России. В этой связи главный санитарный врач страны призвала губернаторов ужесточить ограничительные меры.
Во время заседания координационного совета правительства по борьбе с COVID-19 Анна Попова заявила, что самая сложная ситуация с распространением новой инфекции сложилась в Магаданской области, в Архангельской области, на Сахалине, в Ульяновской области, в Костромской области, в Иркутской области, в Пензенской области, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Ингушетии, в Хакасии, в Коми и Забайкалье.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в указанных субъектах федерации есть «четкие» показатели неблагоприятной эпидемиологической обстановки, однако власти по непонятным причинам не вводят карантинные ограничения, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.
«А в Пензенской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Сахалинской области и Хакасии более 50% населения не носят маски в общественном транспорте и при посещении ТРЦ», - посетовала Анна Попова.