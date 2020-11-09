Устроившего стрельбу на аэродроме Балтимор солдата задержали по дороге в Орловскую область
Срочника задержали в селе Землянск в 52 км от Воронежа. Макаров дважды угонял автомобили и был перехвачен по дороге к семье в Орловскую область. Именно там он планировал скрываться
Сотрудники правоохранительных органов задержали солдата-срочника Антона Макарова, устроившего стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Данную информацию агентству ТАСС подтвердили в Западном военном округе.
Срочника задержали в селе Землянск в 52 км от Воронежа. Макаров дважды угонял автомобили и был перехвачен по дороге к семье в Орловскую область. Именно там он планировал скрываться.
При задержании солдат пытался оказаться сопротивление оперативникам, но не успел воспользоваться оружием.
Напомним, рано утром в понедельник Антон Макаров убил топором офицера, завладел его оружием, после чего расстрелял сослуживцев и скрылся. Срочника искали более ста сотрудников ОМОНа и СОБРа, а также беспилотники.
В отношении Антона Макарова возбуждено уголовное дело по факту убийства и хищения оружия.