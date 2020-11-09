Безработная теща кремлевского чиновника Алексея Громова оказалась владелицей двух квартир за 470 млн рублей
Семья замглавы Администрации президента Росси Алексея Громова купила две квартиры в элитном московском доме общей стоимостью 500 млн рублей. Поскольку эта недвижимость записана на 84-летнюю тещу чиновника, то в декларации о доходах и имуществе ее указывать не нужно
Семья замглавы Администрации президента Росси Алексея Громова, который курирует СМИ, купила две квартиры в элитном московском доме общей стоимостью 500 млн рублей. Поскольку эта недвижимость записана на 84-летнюю тещу чиновника, то в декларации о доходах и имуществе ее указывать не нужно.
Издание The Insider сообщает, что в октябре 2015 года семья высокопоставленного чиновника Алексея Громова обзавелась двумя квартирами в элитном ЖК «Лаврушинский 11». Общая площадь ее недвижимости составляет 395 кв.м., а рыночная стоимость оценивается в 470 млн рублей.
Согласно выпискам из Росреестра двумя расположенными по соседству квартирами владеет Алла Николаевна Лосицкая 1936 года рождения. До переезда в Москву г-жа Лосицкая проживала в городе Губкин Белгородской области, где родилась супруга Алексея Громова Анна.
В 2006 году Алла Лосицкая продала свою квартиру в Губкине, переехала в Москву и прописалась в квартире на улице Удальцова, в которой проживала вся семья чиновника.
В 2012 Громовы в месте с Лосицкой переезжают в квартиру по адресу: Большой Тишинский переулок, 10с1. Эта квартира принадлежит управделами президента, а Громов пользуется ею как служебным жильем.
84-летняя Алла Лосицкая нигде не работает и не владеет бизнесом. Недвижимости кроме проданной квартиры в Губкине у нее не было. На какие средства пенсионерка купила две квартиры стоимостью почти полмиллиарда рублей, неизвестно.
Сам замглавы Администрации президента, согласно декларациям, за последние 10 лет заработал 8 млн рублей. Супруга Громова работает в Институте Всеобщей истории РАН и зарабатывает меньше мужа. А единственной организацией, в которой Анна Громова выступает учредителем, является Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
Алексей Громов и его жена отказались отвечать на вопросы журналистов об элитных квартирах, записных на родственницу-пенсионерку.
Старший сын чиновника Алексей Громов работает на государственном телеканале RT (напомним, что отец курирует госСМИ) и зарабатывает 7,5 млн рублей в год (600 тысяч рублей в год, что довольно много для СМИ). Громов владеет долями в ООО «ЛМЗ „СКАД“» (производство литых дисков) и в ООО «Мкм-Логистика» (вывоз мусора), но эти активы у него появились в 2017 году – через два года после покупки дорогостоящих квартир.
Примечательно, что сын чиновника внес в уставные капиталы этих компаний 51 млн рублей (происхождение которых неизвестно), а его партнерами по бизнесу являются миллиардер Олег Дерипаска (по «ЛМЗ „СКАД“») и миллиардер Роман Абрамович (по «Мкм-Логистика»).
Младший сын замглавы администрации президентаГромовых Данила работает в ООО «Марскеос» (рекламное агентство главы RT Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна) и информационном центре «Крымский мост». Его годовой доход составляет около 1,5 млн рублей.
Таким образом, вся семья Громовых хотя и хорошо зарабатывает, но не может позволить себе купить квартиры за полмиллиарда долларов.
The Insider также сообщает, что одну квартиру Алла Лосицкая приобрела у Анатолия Новикова - бывшего миноритарного акционера и менеджера компании «Видео интернешнл» (сейчас оператор рекламы называется VI), занимавшейся размещением рекламы на федеральных телеканалах. В какой-то степени доходы этих компаний зависели от Громова как от куратора СМИ со стороны Кремля.