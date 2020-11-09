Меню
Политика
Формула обмана мэра Собянина
09 ноября 2020, 17:12

Безработная теща кремлевского чиновника Алексея Громова оказалась владелицей двух квартир за 470 млн рублей

Семья замглавы Администрации президента Росси Алексея Громова купила две квартиры в элитном московском доме общей стоимостью 500 млн рублей. Поскольку эта недвижимость записана на 84-летнюю тещу чиновника, то в декларации о доходах и имуществе ее указывать не нужно

Безработная теща кремлевского чиновника Алексея Громова оказалась владелицей двух квартир за 470 млн рублей

Семья замглавы Администрации президента Росси Алексея Громова, который курирует СМИ, купила две квартиры в элитном московском доме общей стоимостью 500 млн рублей. Поскольку эта недвижимость записана на 84-летнюю тещу чиновника, то в декларации о доходах и имуществе ее указывать не нужно.

Издание The Insider сообщает, что в октябре 2015 года семья высокопоставленного чиновника Алексея Громова обзавелась двумя квартирами в элитном ЖК «Лаврушинский 11». Общая площадь ее недвижимости составляет 395 кв.м., а рыночная стоимость оценивается в 470 млн рублей.

Согласно выпискам из Росреестра двумя расположенными по соседству квартирами владеет Алла Николаевна Лосицкая 1936 года рождения. До переезда в Москву г-жа Лосицкая проживала в городе Губкин Белгородской области, где родилась супруга Алексея Громова Анна.

В 2006 году Алла Лосицкая продала свою квартиру в Губкине, переехала в Москву и прописалась в квартире на улице Удальцова, в которой проживала вся семья чиновника.

В 2012 Громовы в месте с Лосицкой переезжают в квартиру по адресу: Большой Тишинский переулок, 10с1. Эта квартира принадлежит управделами президента, а Громов пользуется ею как служебным жильем.

84-летняя Алла Лосицкая нигде не работает и не владеет бизнесом. Недвижимости кроме проданной квартиры в Губкине у нее не было. На какие средства пенсионерка купила две квартиры стоимостью почти полмиллиарда рублей, неизвестно.

Сам замглавы Администрации президента, согласно декларациям, за последние 10 лет заработал 8 млн рублей. Супруга Громова работает в Институте Всеобщей истории РАН и зарабатывает меньше мужа. А единственной организацией, в которой Анна Громова выступает учредителем, является Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Алексей Громов и его жена отказались отвечать на вопросы журналистов об элитных квартирах, записных на родственницу-пенсионерку.

Старший сын чиновника Алексей Громов работает на государственном телеканале RT (напомним, что отец курирует госСМИ) и зарабатывает 7,5 млн рублей в год (600 тысяч рублей в год, что довольно много для СМИ). Громов владеет долями в ООО «ЛМЗ „СКАД“» (производство литых дисков) и в ООО «Мкм-Логистика» (вывоз мусора), но эти активы у него появились в 2017 году – через два года после покупки дорогостоящих квартир.

Примечательно, что сын чиновника внес в уставные капиталы этих компаний 51 млн рублей (происхождение которых неизвестно), а его партнерами по бизнесу являются миллиардер Олег Дерипаска (по «ЛМЗ „СКАД“») и миллиардер Роман Абрамович (по «Мкм-Логистика»).

Младший сын замглавы администрации президентаГромовых Данила работает в ООО «Марскеос» (рекламное агентство главы RT Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна) и информационном центре «Крымский мост». Его годовой доход составляет около 1,5 млн рублей.

Таким образом, вся семья Громовых хотя и хорошо зарабатывает, но не может позволить себе купить квартиры за полмиллиарда долларов.

The Insider также сообщает, что одну квартиру Алла Лосицкая приобрела у Анатолия Новикова - бывшего миноритарного акционера и менеджера компании «Видео интернешнл» (сейчас оператор рекламы называется VI), занимавшейся размещением рекламы на федеральных телеканалах. В какой-то степени доходы этих компаний зависели от Громова как от куратора СМИ со стороны Кремля.

Материалы по теме
Замглавы Минобороны Алексей Криворучко не задекларировал земельный участок на Рублевке
Власти Москвы на 2 млрд рублей увеличат расходы бюджета на выплату зарплаты чиновникам
Ульяновских чиновников отстранили от работы после поездки на отдых в Ниццу
Сейчас на главной
Глава ФАС Игорь Артемьев, возглавлявший ведомство 16 лет, уйдет в отставку
ФАС. Игорь Артемьев
Глава ФАС Игорь Артемьев, возглавлявший ведомство 16 лет, уйдет в отставку
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев может в скором времени покинуть занимаемую должность. Он руководил ведомством 16 лет. Чиновник перейдет на другую «статусную должность»
Между Москвой и Минском запустят российские скоростные поезда «Ласточка»
РЖД
Между Москвой и Минском запустят российские скоростные поезда «Ласточка»
Россия и Белоруссия договорились о запуске скоростных поездов. Поезда начнут курсировать между столицами двух соседних государств после возобновления железнодорожного сообщения
В России за сутки коронавирус выявили у 21 798 человек
коронавирус
В России за сутки коронавирус выявили у 21 798 человек
За минувшее воскресенье коронавирусом заразились 21 798 человек. Это новый рекорд суточного прироста заболевших. От осложнений скончались 256 человек. С начала пандемии COVID-19 заразилось 1 796 132 человек, а скончалось – 30 793
Выборы важнее знаний
выборы
Выборы важнее знаний
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила ввести еще одну неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования
Министров по осени считают
правительство
Министров по осени считают
Владимир Путин отправит в отставку главу Минэнерго Александра Новака, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, главу Минстроя Владимира Якушев и главу Минтранса Евгения Дитриха. О возможной отставке последних трех министров СМИ сообщали еще на прошлой неделе
Российские власти решили изменить порядок оформления мелких ДТП
ДТП
Российские власти решили изменить порядок оформления мелких ДТП
Сейчас руководство МВД совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net анализируют статистику смертей в результате «повторных» ДТП в столице
В мире
Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 50 млн человек
Согласно этим данным, лидером по количеству заразившихся COVID-19 по-прежнему являются США, где новую инфекцию выявили у 9,9 млн человек. На втором месте располагается Индия, где с начала пандемии заразились 8,5 млн человек
В Минске в ходе воскресного «Марша народовластия» задержали около 500 человек
протесты в белоруссии
В Минске в ходе воскресного «Марша народовластия» задержали около 500 человек
В Минске в ходе воскресной акции протеста «Марше народовластия» силовики задержали около 500 человек. Такие данные приводит правозащитный центр «Весна»
Мест в больницах нет, лекарств не хватает
коронавирус
Мест в больницах нет, лекарств не хватает
Минздрав России и Росздравнадзор направили своих специалистов в Хакасию в связи с обращением местного сотрудника скорой помощи к руководству страны, в котором он сообщил о «катастрофической» ситуации в регионе с коронавирусом
Власти Вильнюса рекомендовали гражданам запастись йодом в связи с запуском БелАЭС
радиация
Власти Вильнюса рекомендовали гражданам запастись йодом в связи с запуском БелАЭС
В заявлении властей говорится, что таблетки йода распространяются среди населения «в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции в Белоруссии»
В Великобритании заявили о вероятности новой мировой войны
пандемия
В Великобритании заявили о вероятности новой мировой войны
Глава комитета начальников штабов Ник Картер предупредил о том, что планета стоит в шаге от масштабной мировой войны. По мнению британца, многочисленные региональные и межнациональные конфликты усугубляет пандемия коронавируса
В России за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев заражения
коронавирус
В России за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев заражения
Согласно данным, предоставленным оперштабом по контролю за распространением болезни, от осложнений скончались 286 человек. С марта 2020 года от COVID-19 умерло уже 30 537 человек
Новым президентом США стал демократ Джо Байден
выборы в США
Новым президентом США стал демократ Джо Байден
Президентом США стал 77-летний кандидат от Демократической партии Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков. Политик уже провозгласил себя новым хозяином Белого дома
Авторская колонка
Порой пропагандисты опаснее диверсантов
Смотрю кадры азербайджанского наступления в Карабахе и удивляюсь. Азербайджанские солдатики идут по армянскому селу, где даже стёкла в домах целые. А вдоль улиц стоят брошенные «Жигули» и «Газели». О чём говорят брошенные машины?
Авдерин Валерий
В России за сутки коронавирусом заразились 20 396 человек и 364 человек скончались
коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились 20 396 человек и 364 человек скончались
В России за сутки выявили 20 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 753 836 человек
«Социальный лифт Путина»
здравоохранение
«Социальный лифт Путина»
Бывший главный врач омской больницы скорой медпомощи №1, в которую в конце августа госпитализировали Алексея Навального с отравлением, стал новым министром здравоохранения Омской области
Власти Москвы потратят 2 млрд рублей на общественные туалеты
благоустройство москвы
Власти Москвы потратят 2 млрд рублей на общественные туалеты
Власти Москвы планируют потратить 5,7 млрд рублей на развитие сети общественных туалетов в рамках благоустройство города. Помимо этого, столичные власти потратят 858 млн рублей на обеспечение москвичей общественным прокатом велосипедов
Общество
Амбулаторных пациентов пообещали бесплатно обеспечить лекарством от коронавируса за 8 тысяч рублей
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пообещал сделать бесплатным лекарство против коронавируса «Авифавир» для амбулаторного лечения пациентов с подтвержденным COVID-19