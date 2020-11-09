09 ноября 2020, 16:30
Глава ФАС Игорь Артемьев, возглавлявший ведомство 16 лет, уйдет в отставку
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев может в скором времени покинуть занимаемую должность. Он руководил ведомством 16 лет. Чиновник перейдет на другую «статусную должность»
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев может в скором времени покинуть занимаемую должность. Он руководил ведомством 16 лет.
Источники РБК в правительстве и в центральном аппарате ФАС сообщили, что об отставке Игоря Артемьева уже сообщили сотрудникам ведомства.
Игоря Артемьева во главе ФС могут сменить вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или руководитель управления ФАС по северной столице Вадим Владимиров.
«Открытые медиа» сообщают, что Игорь Артемьев перейдет на другую «статусную должность». Какую именно, пока информации нет.