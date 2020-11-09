09 ноября 2020, 15:52
«Аэрофлот» вместо Виталия Савельева может возглавить руководитель ГТЛК Михаил Полубояринов
Основным претендентом на должность гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» стал глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов
Основным претендентом на должность гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» стал глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов. Напомним, что действующий руководитель национальной авиакомпании Виталий Савельев выдвинут на пост министра транспорта.
О том, что «Аэрофлот» может возглавить Михаил Полубояринов сообщает РБК со ссылкой на источники в ГТЛК. Шансы топ-менеджера на новое назначение источники оценивают в 95%.
Еще одним кандидатом на должность гендиректора «Аэрофлота» называют заместителя Виталия Савельева по коммерции и финансам Андрея Чиханчина и вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.
Михаил Полубояринов почти 10 лет работал в «Аэрофлоте» и дошел до должности замглавы компании.