09 ноября 2020, 15:34
Фонд борьбы с коррупцией оценил недавний обыск в своем офисе в 2 млн рублей
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оценил ущерб от недавнего обыска в офисе фонда и в студии канала «Навальный Live» в 2 миллиона рублей
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оценил ущерб от недавнего обыска в офисе фонда и в студии канала «Навальный Live» в 2 миллиона рублей.
«Точно не подсчитали, не все смогли зафиксировать, и не все занесли в протокол. Это точно больше чем два миллиона - это точно можно сказать. Изымали камеры, роутеры, компьютеры личные, даже из рюкзака украли 17 тысяч [рублей] у сотрудника», - рассказал Иван Жданов «МБХ медиа».
ФБК намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека на обыск, проведенных сотрудниками ФССП.
После обысков в ФБК сотрудник предвыборного штаба юриста Любови Соболь Денис Ланвен сообщил, что силовики украли у него из рюкзака 17 тысяч рублей.