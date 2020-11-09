В Петербурге пациентка с коронавирусом сбежала из «скорой» по дороге в больницу
В Санкт-Петербурге пациентка с коронавирусной инфекцией сбежала из кареты «скорой помощи», когда ее везли во временный ковидный госпиталь в «Ленэкспо». «Скорую» вызвала подруга пациентки, обеспокоенная ее здоровьем
Фото: regnum.ru
В Санкт-Петербурге пациентка с коронавирусной инфекцией сбежала из кареты «скорой помощи», когда ее везли во временный ковидный госпиталь в «Ленэкспо». «Скорую» вызвала подруга пациентки, обеспокоенная ее здоровьем.
Инцидент произошел еще 7 ноября, но известно о нем стало только сегодня. Сейчас женщину разыскивают сотрудники полиции, ее местонахождение неизвестно.
«Фонтанка» сообщает, что сбежавшая пациентка продолжает заходить в свои аккаунты в социальных сетях, но на запросы журналистов она не ответила.