Фигуранта «московского дела» Егора Лесных по решению суда переведут в колонию-поселение
Егор Лесных был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Его признали виновным в применении в составе группы лиц не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти
Фигуранта «московского дела» Егора Лесных переведут из колонии общего режима в колонию-поселение. Об этом сообщил адвокат «Общественного вердикта» Эльдар Гароза.
Второй кассационный суд в Москве, рассмотрев жалобу защиты, принял решение о переводе Егора Лесных из колонии общего режима в колонию-поселение.
Егор Лесных был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Его признали виновным в применении в составе группы лиц не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, в ходе протестной акции в Москве 27 августа 2019 года Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников повалили на землю сотрудника Росгвардии, когда пытались оттащить силовика от человека, которого тот избивал. По этому делу Мартинцов получил 2,5 года лишения свободы, а Мыльников - 2 года условно.