В Башкирии бывшего депутата лишили трех квартир, стоимость которых оказалась намного выше его доходов
Бывший депутат Балтачевского района республики Башкирия Виль Шафиков лишился трех квартир в элитном доме и машины после того, как не смог доказать законность происхождения денег, потраченных на покупку указанных объектов
Бывший депутат Балтачевского района республики Башкирия Виль Шафиков лишился трех квартир в элитном доме и машины после того, как не смог доказать законность происхождения денег, потраченных на покупку указанных объектов.
Прокуратура обратилась в Верховный суд Башкирии с иском, в котором указывалось, что депутат Виль Шафиков приобрел машину и три квартиры общей стоимостью более 18 млн рублей в 2016-2018 годах. Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выявили несоответствие между этой суммой и данными налоговиков, согласно которым доход бывшего депутата в 2018 году составил чуть больше 193 тысяч рублей.
Сам г-н Шафиков не смог объяснить, откуда у него взялись деньги для дорогих покупок. Народный избранник заявил, что занял средства у жены и несовершеннолетнего сына, но прокуратура эту версию сочла несостоятельной.
В итоге Верховный суд республики принял решение обратить имущество экс-депутата в доход государства, сообщает портал ProUfu.ru.