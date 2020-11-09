Власти Подмосковья заблокируют социальные карты пенсионеров из-за пандемии
Так, власти Подмосковья по примеру Москвы решили временно заблокировать социальные карты пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы они во время пандемии соблюдали режим изоляции и не пользователи общественным транспортом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел некоторые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Так, власти Подмосковья по примеру Москвы решили временно заблокировать социальные карты пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы они во время пандемии соблюдали режим изоляции и не пользователи общественным транспортом. Социальные карты будут заблокированы со 11 ноября.
«Наша задача - еще большую безопасность обеспечить для людей преклонного возраста, людей старшего поколения. <...> С большой долей вероятности мы будем вынуждены заблокировать карты для людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома», - заявил губернатор, слова которого приводит «Интерфакс».
С 16 ноября студенты всех вузов и колледжей в Подмосковье должны быть переведены на дистанционное обучение.
По данным на утро 9 ноября, в Московской области было зарегистрировано 660 новых случаев заражения коронавирусом.