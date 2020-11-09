Президент Владимир Путин отправил в отставку четверых министров
Владимир Путин своим указом отправил в отставку сразу трех федеральных министров. Как и предполагалось, занимаемые должности покинули глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев
Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку сразу трех федеральных министров. Как и предполагалось, занимаемые должности покинули глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев.
Одновременно с этим глава государств снял с должности министра энергетики Александра Новака и назначил его вице-премьером.
Владимир Якушев назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова. Евгений Дитрих, предположительно, будет назначен врио Белгородской области.
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту назначить главой Минэнерго руководителя «Русгидро» Николая Шульгинова, министром транспорта — гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды — министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя — первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития — главу Фонда развития Дальнего Востока Сергея Чекункова.