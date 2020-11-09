В Воронеже солдат срочной службы устроил стрельбу по сослуживцам на аэродроме Балтимор
Инцидент произошел около пяти часов в понедельник. Антон Макаров, служивший в батальоне аэродромно-технического обеспечения, подрался с дежурным по полку майором Сергеем Ермолаевым, который приехал с проверкой в батальон
В Воронеже солдат срочной службы Антон Макаров открыл стрельбу по сослуживцам на военном аэродроме Балтимор.
Инцидент произошел около пяти часов в понедельник. Антон Макаров, служивший в батальоне аэродромно-технического обеспечения, подрался с дежурным по полку майором Сергеем Ермолаевым, который приехал с проверкой в батальон. В ходе драки срочник завладел оружием майора и начал стрелять. Макаров выстрелил в Ермолаева, а затем в водителя, который пришел к майору на помощь. Также был ранен еще один военнослужащий срочной службы.
По уточненной информации, в результате происшествия погибли 38-летний дежурный по полку майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев.
Затем срочник скрылся с пистолетами и двумя магазинами патронов. В поисках рядового участвуют более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а также беспилотники (дроны) авиационного отряда специального назначения ведомства.
По предварительным данным, Антон Макаров устроил стрельбу из-за нервного срыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Западном военном округе.
В свою очередь педагоги рассказали, что у Макарова был очень вспыльчивый характер. Его мать давно уехала в Израиль, а молодого человека воспитывали бабушка с дедушкой.