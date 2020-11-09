09 ноября 2020, 12:15
В России за сутки коронавирус выявили у 21 798 человек
За минувшее воскресенье коронавирусом заразились 21 798 человек. Это новый рекорд суточного прироста заболевших. От осложнений скончались 256 человек. С начала пандемии COVID-19 заразилось 1 796 132 человек, а скончалось – 30 793
Фото: Интерфакс
В России за минувшее воскресенье коронавирусом заразились 21 798 человек. Это новый рекорд суточного прироста заболевших. От осложнений скончались 256 человек. С начала пандемии COVID-19 заразилось 1 796 132 человек, а скончалось – 30 793
С начала пандемии COVID-19 заразилось 1 796 132 человек, а скончалось – 30 793.
В Москве за прошедшие сутки выявили 6 897 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 660, в Санкт-Петербурге – 1 403, в Нижегородской области – 411, в Свердловской области – 297, в Ростовской области – 310, в ХМАО – 203, в Красноярском крае – 329, в Воронежской области – 304, в Иркутской области – 256, в Архангельской области – 342.