В Петербурге из-за высокой заболеваемости COVID-19 ввели некоторые карантинные ограничения
Так, с 9 ноября в северной столице запрещается работа фуд-кортов (кроме фуд-кортов на АЗС, вокзалах и в аэропортах), детских комнат в торговых центрах, кафе и ресторанах, а также ограничивается число гостей мероприятий в закрытых помещениях
В Санкт-Петербурге в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом вернули ряд карантинных ограничений.
Так, с 9 ноября в северной столице запрещается работа фуд-кортов (кроме фуд-кортов на АЗС, вокзалах и в аэропортах), детских комнат в торговых центрах, кафе и ресторанах, а также ограничивается число гостей мероприятий в закрытых помещениях.
Кроме того, органы государственной власти и другие предприятия должны перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу. Петербуржцам рекомендовано воздержаться от поездок в другие регионы России и за границу.
Губернатор Александр Беглов ранее заявил, что в городе ежедневно выявляется «критически много» новых случаев заражения COVID-19. По данным на 8 ноября, в Петербурге было зарегистрировано более 1300 заболевших.