В российском правительстве одновременно поменяются сразу четыре министра
Владимир Путин отправит в отставку главу Минэнерго Александра Новака, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, главу Минстроя Владимира Якушев и главу Минтранса Евгения Дитриха. О возможной отставке последних трех министров СМИ сообщали еще на прошлой неделе
Российское правительство в скором времени покинут четыре министра. Ранее сообщалось о готовящихся отставках только трех членов кабинета министров.
По данным РБК, глава государства Владимир Путин отправит в отставку главу Минэнерго Александра Новака, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, главу Минстроя Владимира Якушев и главу Минтранса Евгения Дитриха. О возможной отставке последних трех министров СМИ сообщали еще на прошлой неделе.
По уточенным данным, Александр Новак не покинет правительство, а перейдет на должность вице-премьера. Евгений Дитрих возглавит Белгородскую область, а Владимир Якушев станет полномочным представителем президента в Уральском ФО вместо Николая Цуканова. Информации о новом месте работы Дмитрия Кобылкина пока нет, сообщает РБК.
На должность главы Минэнерго рассматривается кандидатура руководителя энергохолдинга «Интер РАО» Бориса Ковальчука, на пост министра строительства - кандидатура первого заместителя главы этого ведомства Ирек Файзуллин. Минтранс могут возглавить руководитель Росавиации Александр Нерадько, глава Росавтодора Андрей Костюк или гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Новым министром природы может стать Александр Козлов, ранее руководивший Минвостокразвития.