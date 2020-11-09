В России из-за трехдневного голосования школьникам предоставят дополнительные каникулы
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила ввести еще одну неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила ввести еще одну неделю каникул для школьников на время проведения многодневного голосования.
Элла Памфилова заявила, что большинство избирательных участков располагаются в школах, а членами избиркомов являются учителя, поэтому проблема разделения учебного процесса и выборов продолжает существовать. Глава ЦИК высказала мнение, что «проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю».
Ранее власти, напротив, предлагали в связи с проведением трехдневных голосований перенести избирательные участки из школ в другие учреждения, например, в отделения «Почты России». Независимые политики и некоторые общественные деятели положительно отнеслись в данной инициативе, отметив также, что в этом случае «подневольным» учителям не придется участвовать в фальсификациях итогов голосования.