09 ноября 2020, 08:49
Владимир Путин поручил чиновникам решить вопрос с отменой муниципального фильтра
Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам вернуться к вопросу снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова
Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам вернуться к вопросу снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Глава ЦИК заявила агентству ТАСС, что продолжает писать письма в регионы с просьбой снизить муниципальный фильтр, однако «пока далеко не все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на то». Нежелание снижать муниципальный фильтр Памфилова объяснила тем, что действующие главы регионов не хотят «усложнять себе жизнь».
Отметил, что муниципальный фильтр для действующей власти является основным инструментом недопуска независимых кандидатов на выборы.