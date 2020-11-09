09 ноября 2020, 08:36
Дональд Трамп до ухода из Белого дома намерен ввести «как можно больше» санкций против Ирана
Администрация президента США Дональда Трампа при участии властей Израиля и нескольких стран Персидского залива готовит новые санкции против Ирана. Эти санкции Белый дом планирует ввести до того, как новый президент Америки Джо Байден вступит в должность
Администрация президента США Дональда Трампа при участии властей Израиля и нескольких стран Персидского залива готовит новые санкции против Ирана. Эти санкции Белый дом планирует ввести до того, как новый президент Америки Джо Байден вступит в должность.
Издание Axios сообщает, что для участия в переговорах по вопросу санкций в Израиль приехал спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс. Вашингтон намерен вводить санкции каждую неделю, вплоть до 20 января 2021 года.
Предполагается, что ограничения затронут ракетную программу Ирана. «Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января», - сообщил источник издания.