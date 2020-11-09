Российские власти решили изменить порядок оформления мелких ДТП
Сейчас руководство МВД совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net анализируют статистику смертей в результате «повторных» ДТП в столице
В России решили изменить правила оформления мелких дорожно-транспортных происшествий.
Сейчас руководство МВД совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net анализируют статистику смертей в результате «повторных» ДТП в столице. Если доля погибших в результате повторных аварий погибших в «повторных» авариях. В случае, если она превысит 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий будут корректировать, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно открытым данным, в начала 2020 года 13% погибших на московских дорогах людей стали жертвами аварий, которые связаны с наездами на стоящие машины.
В правила оформление мелких ДТП могут добавить требование для водителей и пассажиров незамедлительно покинуть дорогу. Это позволит предотвратить гибель людей и снизит вероятность возникновения «повторных» ДТП.