Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 50 млн человек
Согласно этим данным, лидером по количеству заразившихся COVID-19 по-прежнему являются США, где новую инфекцию выявили у 9,9 млн человек. На втором месте располагается Индия, где с начала пандемии заразились 8,5 млн человек
Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 50 млн человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.
Согласно этим данным, лидером по количеству заразившихся COVID-19 по-прежнему являются США, где новую инфекцию выявили у 9,9 млн человек. На втором месте располагается Индия, где с начала пандемии заразились 8,5 млн человек, а на третьем месте – Бразилия с 5,6 млн заразившихся.
Россия сейчас занимает пятое место с 1,7 млн заразившихся, пропустив на четвертое место Францию (1,8 млн зарегистрированных случаев заражения).
Также сообщается, что в результате осложнений от коронавируса во всем мире скончались 1,2 млн человек. В России от COVID-19 скончались 30 537 человек (на данным на 8 ноября).
В связи с осенней волной заболеваемости коронавирусом многие страны Европы стали возвращать карантинные меры, которые действовали весной 2020 года.