В Омске задержали участников пикета против назначения Александра Мураховского главой Минздрава региона
В Омске сотрудники полиции задержали семь участников пикетной очереди против назначения на должность главы областного Минздрава Александра Мураховского, который ранее возглавлял больницу скорой помощи №1
В Омске сотрудники полиции задержали семь участников пикетной очереди против назначения на должность главы областного Минздрава Александра Мураховского, который ранее возглавлял больницу скорой помощи №1, в которую после отравления был доставлен Алексей Навальный.
«МБХ медиа» сообщает, что полицейские задержали сотрудников регионального штаба Алексей Навального и сторонников Либертарианской партии России.
Глава омского отделения профсоюза «Альянс врачей» Ольге Белова назвала назначение Александра Мураховского министром здравоохранения «плевком в лицо региона».
«Человека, который исполняет преступные приказы, фальсифицирует диагнозы, ставят на место министра. Чьи именно приказы, мы так и не узнаем, потому что уголовное дело заводить никто не хочет. И Мураховский, конечно, сделает все, чтобы никаких демаршей больше не произошло. Теперь медикам окончательно заткнут рты», — считает Белова.
Напомним, что г-н Мураховский утверждал, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ или перегрева на солнце. Версию об отравлении политика главврач категорически отрицал, хотя военные вирусологи Германии обнаружили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок».