В Великобритании заявили о вероятности новой мировой войны
Глава комитета начальников штабов Ник Картер предупредил о том, что планета стоит в шаге от масштабной мировой войны. По мнению британца, многочисленные региональные и межнациональные конфликты усугубляет пандемия коронавируса
Глава комитета начальников штабов Ник Картер предупредил о том, что планета стоит в шаге от масштабной мировой войны на фоне участившихся локальных конфликтов. По мнению британца, многочисленные региональные и межнациональные конфликты усугубляет пандемия коронавируса и спровоцированный ею экономический кризис.
Картер напомнил о том, что история знает множество примеров, когда причиной войн становились именно экономические проблемы. По словам военачальника, пандемия пришла в тот момент, когда в мире и без того экономика переживала не лучшие времена. А сейчас, когда даже ведущие государства еще не опомнились от первой волны коронавируса, планету накрыла вторая волна эпидемии. Вновь могут закрыться границы, остановиться предприятия, люди останутся без средств к существованию.
По мнению Картера, опасаясь социального взрыва внутри своих стран, некоторые «главные лица» могут увести народ в сторону от проблем при помощи «маленьких победоносных войн» за пределами государства.
«В конце концов, все больше и больше людей и стран будет вовлекаться в конфликты, которые со временем могут из десятков региональных превратиться в одну большую мировую войну», - подчеркнул британский генерал, напомнив, что мировые лидеры должны помнить печальные уроки истории, когда небольшие политические споры перерастали в бойню, в которой гибли миллионы людей.
И хотя в своем заявлении Картер так и не назвал главных зачинщиков военных конфликтов, можно вспомнить его слова, сказанные ранее. Несколько недель назад бравый генерал утверждал, что Китай и Россия ведут «политическую войну» против Запада с намерением «сломить его силу воли», и застолбить за собой статус главных супердержав.