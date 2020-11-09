09 ноября 2020, 01:37
Супруга проигравшего выборы Дональда Трампа решила подать на развод
Издание Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Трамп Омаросу Маниголт-Ньюман пишет, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост
Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания намерена развестись со своим мужем в связи с его поражением на прошедших выборах.
Издание Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Трамп Омаросу Маниголт-Ньюман пишет, что Мелания давно задумывалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост.
«Если бы Мелания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — заявила помощница.
Другая помощница семьи Стефани Волкофф рассказала, что все 15 лет брака Дональда и Мелания фактически были «сделкой» и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома. При этом сама «первая леди» утверждала, что у них с мужем прекрасные отношения.