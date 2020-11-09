Минздрав направил в Хакасию своих специалистов после жалоб медиков на сложную ситуацию с COVID-19
Минздрав России и Росздравнадзор направили своих специалистов в Хакасию в связи с обращением местного сотрудника скорой помощи к руководству страны, в котором он сообщил о «катастрофической» ситуации в регионе с коронавирусом
Минздрав России и Росздравнадзор направили своих специалистов в Хакасию в связи с обращением местного сотрудника скорой помощи к руководству страны, в котором он сообщил о «катастрофической» ситуации в регионе с коронавирусом.
В Минздраве сообщили, что специалисты ведомства проведут аудит организации оказания медицинской помощи населению, а также окажут практическую помощь пациентам с коронавирусом.
Перед этим в хакасских СМИ появился видеоролик с обращением неназванного сотрудника скорой помощи из Абакана к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, в котором медик сообщил о нехватке мест в больницах и отсутствии в аптеках необходимых лекарств.
Медик сообщил, что «скорые» возят пациентов по стационарам ради отписки, чтобы врачи «сняли с себя ответственность». Но в итоге заболевших отправляют лечиться домой, потому что мест в больницах нет, а выделяемые койко-места «заполняются за день-два».
«Минздрав, правительство — все кричат в один голос, что у нас все хорошо с медициной, лекарства у нас есть… В аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков. То, что у нас есть — накрутка цены в пять-шесть раз. Мы стоим с больными в очередях по 6-10 часов, некоторые просто тяжелые. За шесть часов кончается кислород в машине. Хорошо если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту», - рассказал сотрудник «скорой помощи».
В Минздраве Хакасии заявили, что видеообращение было записано в день открытия временного отделения для пациентов с COVID-19 в республиканской больнице имени Ремишевской. В тот день действительно наблюдалась очередь из «скорых», которые стали активно привозить пациентов в новое отделение на 150 человек.