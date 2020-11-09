Власти Вильнюса рекомендовали гражданам запастись йодом в связи с запуском БелАЭС
В заявлении властей говорится, что таблетки йода распространяются среди населения «в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции в Белоруссии»
Чиновники из мэрии Вильнюса рекомендовали жителям города до 17 ноября запастись таблетками йода в связи с запланированным запуском БелАЭС.
В заявлении властей говорится, что таблетки йода распространяются среди населения «в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии». Чиновники отметили, что граждане должны защитить щитовидную железу от вредного воздействия радиоактивного йода.
Центральной поликлинике литовской столицы власти поручили заранее направить электронные рецепты на таблетки йода для 500 тысяч жителей города. Сам препарат будет выдаваться при предъявлении удостоверения личности.
7 ноября был запущен первый энергоблок Белорусской АЭС, который должен обеспечить 20% потребности республики в электроэнергии.