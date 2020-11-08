Нападающего Артема Дзюбу не вызвали в сборную из-за слитого в интернет интим-видео
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение не вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьский сбор команды. Причиной такого решения стал слив интимного видео известного футболиста
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение не вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьский сбор команды. Причиной такого решения стал слив интимного видео известного футболиста.
Черчесов объяснил отказ пригласить Дзюбу на сборы желанием оградить футболиста «от излишнего негатива и предоставить ему время для нормализации ситуации», сообщает ТАСС.
Член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин в свою очередь назвал попавшее в интернет видео имиджевой потерей для игрока сборной. Одновременно с этим спортивный функционер заявил, что Дзюба не должен лишиться капитанской повязки, поскольку данный инцидент не связан с футболом.
Znak.com сообщает, что на этом ролике человек, похожий на Артема Дзюбу, занимается мастурбацией.
Отметим, что на сборах национальная команда будет готовиться к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.