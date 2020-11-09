Причиной крушения самолета с ведущим телеканала НТВ могла стать ошибка пилотирования
Следственный комитет России назвал предварительную версию крушения легкомоторного самолета Cessna рядом с подмосковными Люберцами, в котором находился ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой
Следственный комитет России назвал предварительную версию крушения легкомоторного самолета Cessna рядом с подмосковными Люберцами, в котором находился ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Следователи считают, что воздушное судно потерпело крушение из-за технической неисправности или ошибки пилота.
Сейчас следователи изучают техническую документацию самолета и записи видеорегистраторов очевидцев крушения.
Самолет Cessna, на борту которого находился ведущий программы «ДНК» на телеканале НТВ Александр Колтовой, 7 ноября совершил жесткую посадку в районе подмосковных Люберец. По словам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе.
На борту легкомоторного самолета вместе с Колтовым находилась женщина-пассажир. Лайнер выполнял рейс в Рыбинск Ярославской области.