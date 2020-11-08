В Петербурге на фоне распространения COVID-19 власти провели фестиваль «Чудо света»
В Санкт-Петербурге на фоне стремительного распространения коронавируса власти провели фестиваль «Чудо света». На это мероприятие власти потратили из бюджета 40 млн рублей, поэтому решили его не отменять
В Санкт-Петербурге на фоне стремительного распространения коронавируса власти провели фестиваль «Чудо света». На это мероприятие власти потратили из бюджета 40 млн рублей, поэтому решили его не отменять.
На фестиваль, который прошел около Петропавловской крепости, собрал несколько тысячи человек.
Портал Znak.com сообщает, что людей пропускали группами, а очередь на вход растянулась на 300 метров. Петербуржцы толпились у входа без соблюдения социальной дистанции, а некоторые посетители были без защитных масок, хотя в стране действует всеобщий масочный режим.
Отметим, что в Санкт-Петербурге сейчас сложилась одна из самых неблагополучных эпидемиологических обстановок в стране. Последние несколько дней в северной столице выявляют более тысячи заразившихся коронавирусом в сутки. По данным на утро 8 ноября, в Петербурге зарегистрировано 1 331 новый случай заражения.
Ранее губернатор северной столицы Александр Беглов пригрозил горожанам строгими карантинными ограничениями, если они не будут соблюдать меры профилактики. При этом власти сами создают условия для распространения коронавируса, устраивая во время пандемии фестивали.