Меню
Общество
Картель пригородного назначения
08 ноября 2020, 12:03

В России за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев заражения

Согласно данным, предоставленным оперштабом по контролю за распространением болезни, от осложнений скончались 286 человек. С марта 2020 года от COVID-19 умерло уже 30 537 человек

В России за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев заражения
Фото: РИА Новости

В России за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 774 334 человек.

Согласно данным, предоставленным оперштабом по контролю за распространением болезни, от осложнений скончались 286 человек. С марта 2020 года от COVID-19 умерло уже 30 537 человек.

В Москве за минувшие сутки выявили 5 751 новый случай заражения, в Московской области - 644, в Петербурге - 1 331, в Нижегородской области - 429, в Свердловской области - 291, в Ростовской области - 312, в ХМАО - 201, в Красноярском крае - 326, в Воронежской области - 305, в Иркутской области - 250, в Архангельской области - 350. Эти регионы являются лидерами по количеству заразившихся.

Материалы по теме
В России за сутки коронавирусом заразились 20 396 человек и 364 человек скончались
Амбулаторных пациентов пообещали бесплатно обеспечить лекарством от коронавируса за 8 тысяч рублей
Елена Малышева заявила, что коронавирус для людей не более опасен, чем грипп
Сейчас на главной
Новым президентом США стал демократ Джо Байден
выборы в США
Новым президентом США стал демократ Джо Байден
Президентом США стал 77-летний кандидат от Демократической партии Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков. Политик уже провозгласил себя новым хозяином Белого дома
Авторская колонка
Порой пропагандисты опаснее диверсантов
Смотрю кадры азербайджанского наступления в Карабахе и удивляюсь. Азербайджанские солдатики идут по армянскому селу, где даже стёкла в домах целые. А вдоль улиц стоят брошенные «Жигули» и «Газели». О чём говорят брошенные машины?
Авдерин Валерий
В России за сутки коронавирусом заразились 20 396 человек и 364 человек скончались
коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились 20 396 человек и 364 человек скончались
В России за сутки выявили 20 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 753 836 человек
«Социальный лифт Путина»
здравоохранение
«Социальный лифт Путина»
Бывший главный врач омской больницы скорой медпомощи №1, в которую в конце августа госпитализировали Алексея Навального с отравлением, стал новым министром здравоохранения Омской области
Власти Москвы потратят 2 млрд рублей на общественные туалеты
благоустройство москвы
Власти Москвы потратят 2 млрд рублей на общественные туалеты
Власти Москвы планируют потратить 5,7 млрд рублей на развитие сети общественных туалетов в рамках благоустройство города. Помимо этого, столичные власти потратят 858 млн рублей на обеспечение москвичей общественным прокатом велосипедов
Общество
Амбулаторных пациентов пообещали бесплатно обеспечить лекарством от коронавируса за 8 тысяч рублей
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пообещал сделать бесплатным лекарство против коронавируса «Авифавир» для амбулаторного лечения пациентов с подтвержденным COVID-19
Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко
санкции против белоруссии
Евросоюз ввел санкции против Александра Лукашенко
Также в санкционный список включены пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, председатель Комитета Госбезопасности Белоруссии Иван Тертель и ряд других высокопоставленных чиновников
Замглавы Минобороны спалился на газопроводе
доходы чиновников
Замглавы Минобороны спалился на газопроводе
Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко не задекларировал земельный участок недалеко от Рублево-Успенского шоссе в Подушкинском лесничестве Московской области. Примечательно, что в базе Росреестра недвижимость Криворучко засекречена
Культура
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет
Также о смерти Михаила Жванецкого написала в своем Instagram певица Алла Пугачева. «Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», - написала артистка
Куба далека, Куба рядом
школьники
Куба далека, Куба рядом
Российские власти в рамках участия во Всемирной продовольственной программе ООН направили Кубе 5 млн долларов, которые планируется вложить в систему школьного питания на «острове свободы» в течение четырех лет
Был оперуполномоченный, а стал дизайнер-флорист
ФСБ
Был оперуполномоченный, а стал дизайнер-флорист
Федеральная служба безопасности России потратит 13,5 млн рублей на профессиональную переподготовку своих сотрудников. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок
Россияне выкупили все билеты в бизнес-класс на рейсы в ОАЭ в новогодние праздники
туризм
Россияне выкупили все билеты в бизнес-класс на рейсы в ОАЭ в новогодние праздники
Профильный портал TourDom.Ru сообщает, что у «Аэрофлота» билеты в бизнес-класс остались только на 31 декабря и 1 января, но в первом случае пассажирами придется встречать Новый год в воздухе
Живее всех живых
Владимир Путин
Живее всех живых
Британский таблоид The Sun сообщил о скорой отставке президента России Владимира Путина. По данным издания, у главы государства якобы имеются серьезные проблемы со здоровьем. Пресс-секретарь президента назвал сведения «полной чушью»
В России за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19
коронавирус
В России за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявили 20 582 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 1 733 440 человек
Пандемия пандемией, а переукладка плитки по плану
благоустройство москвы
Пандемия пандемией, а переукладка плитки по плану
Столь крупную сумму власти собираются потратить на благоустройство на фоне дефицитного бюджета (дефицит составит рекордные 500 млрд рублей). В минусе московская казна оказалась из-за пандемии коронавируса и связанных с ней расходо
«Уехал – назад не вернешься»
здравоохранение
«Уехал – назад не вернешься»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет лишних врачей, и они должны лечить белорусских граждан в первую очередь. Одновременно с этим Лукашенко заявил, что насильно удерживать медиков в стране власти не будут
«Справедливая Россия» сильна предложениями
СМИ
«Справедливая Россия» сильна предложениями
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который вводит штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей за неправомерный отказ предоставлять информацию по запросу СМИ
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о неприкосновенности бывших президентов России
Согласно действующему законодательству, бывший президент не может привлекаться к административной и уголовной ответственности за деяния, связанные с исполнением им полномочий