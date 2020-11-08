08 ноября 2020, 12:03
В России за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев заражения
Согласно данным, предоставленным оперштабом по контролю за распространением болезни, от осложнений скончались 286 человек. С марта 2020 года от COVID-19 умерло уже 30 537 человек
Фото: РИА Новости
В России за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 774 334 человек.
Согласно данным, предоставленным оперштабом по контролю за распространением болезни, от осложнений скончались 286 человек. С марта 2020 года от COVID-19 умерло уже 30 537 человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 5 751 новый случай заражения, в Московской области - 644, в Петербурге - 1 331, в Нижегородской области - 429, в Свердловской области - 291, в Ростовской области - 312, в ХМАО - 201, в Красноярском крае - 326, в Воронежской области - 305, в Иркутской области - 250, в Архангельской области - 350. Эти регионы являются лидерами по количеству заразившихся.