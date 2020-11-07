07 ноября 2020, 21:58
Новым президентом США стал демократ Джо Байден
Президентом США стал 77-летний кандидат от Демократической партии Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков. Политик уже провозгласил себя новым хозяином Белого дома
Президентом США стал 77-летний кандидат от Демократической партии Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков. Политик уже провозгласил себя новым хозяином Белого дома.
В Twitter Джо Байдена написано: «Избранный президент, муж, гордый отец и дед. Готов построить крепкую опору для всех американцев».
Г-н Байден также поблагодарил проголосовавших за него жителей страны, отметив, что для него большая честь быть руководителем США.
Республиканец и пока еще действующий президент Америки Дональд Трамп заявил, что его соперник поторопился назвать себя новым главой государства. Трамп отметил, что выборы еще не закончились, а его штаб будет отстаивать свои позиции, сообщает Reuters.