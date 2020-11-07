07 ноября 2020, 11:23
В России за сутки коронавирусом заразились 20 396 человек и 364 человек скончались
В России за сутки выявили 20 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 753 836 человек
Фото: РИА Новости
В России за сутки выявили 20 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 753 836 человек.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, в больницах от осложнений скончались 364 коронавирусных пациента. С марта 2020 года от COVID-19 скончалось более 30 тысяч человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 5 829 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 629, в Петербурге - 1 258, в Нижегородской области - 434, в Свердловской области - 293, в Ростовской области - 314, в Красноярском крае - 322, в Воронежской области - 306, в Архангельской области - 359.