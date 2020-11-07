Бывший главврач больницы, в которую госпитализировали Навального, стал главой омского Минздрава
Бывший главный врач омской больницы скорой медпомощи №1, в которую в конце августа госпитализировали Алексея Навального с отравлением, стал новым министром здравоохранения Омской области
Бывший главный врач омской больницы скорой медпомощи №1, в которую в конце августа госпитализировали Алексея Навального с отравлением, стал новым министром здравоохранения Омской области.
Александр Мураховский сменил на этом посту Ирину Солдатову, которая была уволена из-за скандала с нехваткой мест в больницах и акции протеста бригад «скорой помощи».
Напомним, что именно Александр Мураховский первым объяснил тяжелое состояние Алексея Навального «нарушением обмена веществ». Главврач категорически отверг и продолжает отвергать версию об отравлении политика, хотя военные вирусологи нескольких европейских стран выявили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок» (боевой яд, запрещенный к производству).
Руководство омской больницы в лице г-на Мураховского также отказывалось давать родственникам Навального разрешение на его транспортировку в Германию, хотя медицинский борт уже ждал политика в аэропорту Омска.
«Социальный лифт Путина. Врешь, подделываешь результаты анализов, готов услужить начальству любым способом - получишь награду и повышение», - прокомментировал повышение Александра Мураховского в должности Алексей Навальный.