Власти Москвы потратят из бюджета 2 млрд рублей на общественные туалеты
Власти Москвы планируют потратить 5,7 млрд рублей на развитие сети общественных туалетов в рамках благоустройство города. Такие сведения содержатся в проекте бюджета на 2021-2023 гг.
Власти Москвы планируют потратить 5,7 млрд рублей на развитие сети общественных туалетов в рамках благоустройство города. Такие сведения содержатся в проекте бюджета на 2021-2023 гг.
По программе «Развитие сети общественных туалетов» на эксплуатацию общественных туалетов заложено 5 млрд рублей, на их ремонт — 637 млн рублей. Только в 2022 году на общественные туалеты власти потратят 2 млрд рублей, что является рекордом с 2016 года.
Помимо этого, столичные власти потратят 858 млн рублей на обеспечение москвичей общественным прокатом велосипедов, а на подсветку города - 73 млрд рублей, что также является рекордной суммой расходов.