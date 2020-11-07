Амбулаторных пациентов пообещали бесплатно обеспечить лекарством от коронавируса за 8 тысяч рублей
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пообещал сделать бесплатным лекарство против коронавируса «Авифавир» для амбулаторного лечения пациентов с подтвержденным COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пообещал сделать бесплатным лекарство против коронавируса «Авифавир» для амбулаторного лечения пациентов с подтвержденным COVID-19. Напомним, что розничная стоимость этого препарата составляет 8 тысяч рублей, что делает данное лекарство недоступным для многих россиян.
В заявлении фонда говорится, что применение «Авифавира» для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил агентству ТАСС, что возможность бесплатного получения «Авифавира» пациентами, которые лечатся на дому, снизит нагрузку на больницы во время пандемии.
Ранее сообщалось, что основной проблемой амбулаторного лечения коронавирусных пациентов является невозможность достать необходимые лекарства.