Власти Москвы попросили работающих на удаленке граждан не передвигаться по столице
Власти Москвы обратились к жителям столицы, которые были переведены на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, с просьбой не передвигаться по городу без особой на то необходимости
Власти Москвы обратились к жителям столицы, которые были переведены на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, с просьбой не передвигаться по городу без особой на то необходимости.
Начальник главного контрольного управления мэрии Евгений Данчиков заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве «развивается не лучшим образом». Чиновник заявил, что переведенные на удаленку сотрудники «должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее мэрия попросила работодателей перевести 30% своих работников на дистанционный режим работы. Позже чиновники потребовали от руководителей предприятий передать им личные данные сотрудников на удаленке. В их числе – номера машин и транспортных карт работников.