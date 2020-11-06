ВОЗ призвала человечество уже сейчас готовиться к новой пандемии
Согласно заявлению ВОЗ, пандемия коронавируса показала, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения COVID-19 и борьбе с ним
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала человечество уже сейчас готовиться к новой пандемии.
Согласно заявлению ВОЗ, пандемия коронавируса показала, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения COVID-19 и борьбе с ним. Однако нагрузка на систему здравоохранения все равно оказалась чрезвычайно высокой.
В ВОЗ заявили, что рассмотрят резолюцию, которая должна усилить готовность стран к новым пандемиям за счет более строгого соблюдения международных медико-санитарных правил.
По данным ВОЗ, уходящая неделя неделя стала рекордной с начала пандемии коронавируса в плане роста числа заражений. Во всем мире было зарегистрировано около 3,3 млн новых случаев заражения COVID-19.