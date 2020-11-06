Мундеп Юлия Галямина потребовала от мэра Москвы монетизировать отмененные из-за пандемии льготы
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина подготовила обращение к мэру Сергею Собянину с требованием монетизировать льготы, которые были отменены из-за пандемии коронавируса
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина подготовила обращение к мэру Сергею Собянину с требованием монетизировать льготы, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.
Юлия Галямина уточнила, что речь идет о блокировке социальных карт москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, которые позволяли им бесплатно ездить в общественном транспорте. Напомним, что такое решение власти Москвы приняли с целью соблюдения режима самоизоляции гражданами, которые входят в группу риска по коронавирусу.
Мундеп отметила, что было бы справедливо, если бы деньги, которые расходовались на транспортные дотации указанным категориям граждан, перечислялись им в виде денежных дотаций на период карантина.
Петицию, подготовленную Галяминой, уже подписали более тысячи москвичей, сообщают «Открытые медиа».