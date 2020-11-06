Замглавы Минобороны Алексей Криворучко не задекларировал земельный участок на Рублевке
Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко не задекларировал земельный участок недалеко от Рублево-Успенского шоссе в Подушкинском лесничестве Московской области. Примечательно, что в базе Росреестра недвижимость Криворучко засекречена
Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко не задекларировал земельный участок недалеко от Рублево-Успенского шоссе в Подушкинском лесничестве Московской области.
«Открытые медиа» сообщают, что Алексей Криворучко указал в своей декларации участок и дом, а в пользовании - гостевой дом. Эту недвижимость с трех сторон окружает еще один земельный участок. Согласно спутниковым снимкам, эта земля находится за одним забором вместе с двумя домами и основным участком чиновника. За забором также находятся теннисный корт и еще одно здание, которого пока нет на кадастровой карте.
Земля вокруг дома замглавы Минобороны принадлежит государству, однако в марте 2008 года участок взяла в аренду до 27 октября 2052 года компания «Подушкино». Собственниками этой фирмы являются Алексей Криворучко и его соседи - бизнесмен Аляс Гвазава и его брат - гонщик Дмитрий Гвазава.
При этом арендованная у Российской Федерации земля не значится в декларациях г-на Криворучко, которые он подавал как заместитель министра обороны по итогам 2018 и 2019 годов.
В соответствии с российским законодательством, Криворучко должен был указать эту землю в своей антикоррупционной декларации, поскольку фактически он пользуется этим участком. Стоимость незадекларированной земли оценивается минимум в 400 млн рублей.
Примечательно, что в базе Росреестра недвижимость Алексея Криворучко засекречена. Собственником недвижимости является «Российская Федерация», однако в коде выписки на газопровод (он значится в декларации чиновника) указана квартира в доме на Рублевском шоссе в Москве, которая записана на родителей г-на Криворучко.
Отец замминистра обороны Юрий Криворучко в начале нулевых годов работал в министерстве транспорта и вместе с младшим сыном Борисом владел компанией «Авиа Техник Групп», основанной в 1997 году на базе московского представительства «Ростовского завода гражданской авиации № 412».
Алексей Криворучко начинал свою карьеру в этой организации, затем работал в «Аэрофлоте», в «Рособорнэкспорте» и на «АвтоВАЗе». До перехода на государственную службу он был гендиректором и совладельцем концерна «Калашников». В начале ноября 2020 года стало известно, что Криворучко продал свою долю в «Калашникове» бывшему замминистра транспорта Алану Лушникову. Стоимость этой сделки оценивается в миллиард рублей.