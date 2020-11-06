06 ноября 2020, 15:45
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет
Также о смерти Михаила Жванецкого написала в своем Instagram певица Алла Пугачева. «Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», - написала артистка
Известный сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. О его кончине сообщает телеканал «Дождь».
Также о смерти Михаила Жванецкого написала в своем Instagram певица Алла Пугачева. «Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», - написала артистка.
Информации о причинах смерти сатирика пока нет.
Писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист и телеведущий Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Жванецкий является народным артистом Украины и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.