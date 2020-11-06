В Тюмени следователя приговорили к двум годам условно за подделку доказательств по делу о переписке в «ВКонтакте»
Судья Ленинского райсуда Тюмени Татьяна Храмцова приговорила бывшего следователя Ленинского отдела СКР по Тюмени Александра Синицына к 2 годам условно за подделку доказательств АО уголовному делу
Судья Ленинского райсуда Тюмени Татьяна Храмцова приговорила бывшего следователя Ленинского отдела СКР по Тюмени Александра Синицына к 2 годам условно за подделку доказательств АО уголовному делу.
Александр Синицын обвинялся в фальсификации доказательств по уголовному делу в отношении жителя Тюмени, который якобы без разрешения прочитал переписку сына в соцсети «ВКонтакте».
Супруга жителя Тюмени Наталья рассказала Znak.com, что следователь Синицын в 2018 году возбудил против ее мужа уголовное дело за то, что тот якобы прочитал личную переписку сына в соцсети «ВКонтакте» без разрешения ребенка. Дело заели по уголовной статье «Нарушение тайны переписки».
Следователь сфальсифицировал протокол изъятия компьютера, после которого и было возбуждено дело, а также не давал обвиняемому и его адвокату ознакомиться с делом. Позже Синицын подсунул им пустой бланк, что с делом они якобы ознакомлены, а на следующий день материалы были направлены в прокуратуру.
В итоге тюменца оштрафовали на 5 тысяч рублей, а затем освободили от наказания за истечением срока давности по делу.
После многочисленных жалоб Натальи в отношении следователя прошла проверка, по итогам которой было возбуждено дело.
«Новая газета» сообщает, что следователь Александр Синицын является племянником председателя арбитражного суда Тюменской области Олега Финько. Ранее он также фигурировал в деле о наезде автомобиля на пешеходов, однако суд следователя оправдал.