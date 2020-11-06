Елена Малышева заявила, что коронавирус для людей не более опасен, чем грипп
В своем Instagram Елена Малышева написала, что смертность от COVID-19 упала в 4 раза по сравнению с началом пандемии. Она заметила, что риск умереть в среднем у людей разного возраста составляет 0,4% - «столько же, столько у сезонного гриппа»
Телеведущая государственного Первого канала Елена Малышева заявила, что коронавирус COVID-19, оказывается, не так уж и страшен для людей.
В своем Instagram Елена Малышева написала, что смертность от COVID-19 упала в 4 раза по сравнению с началом пандемии. Она заметила, что риск умереть в среднем у людей разного возраста составляет 0,4% - «столько же, столько у сезонного гриппа».
Телеведущая также отметила, что дети от коронавируса почти не умирают, чего не скажешь о гриппе. «Обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше детей», - отметила Малышева.
Ведущая программы «Жить здорово!» успокоила россиян тем, что в России есть лекарства, снижающие смертность от коронавирусной инфекции – это Дексамезатон, антикоагулянты, противовирусные Ремдезивир и Фавипиравир, а также вакцины.
Отметим, что заявления Елены Малышевой о снижении смертности от коронавируса опровергаются официальной статистикой оперативного штаба по контролю за распространением нового вируса. В осеннюю волну в сутки регистрируется более 300 случаев смерти ковидных пациентов от осложнений, чего не было весной.