Россия выделила 5 млн долларов на обеспечение питанием кубинских школьников
Российские власти в рамках участия во Всемирной продовольственной программе ООН направили Кубе 5 млн долларов, которые планируется вложить в систему школьного питания на «острове свободы» в течение четырех лет
Российские власти в рамках участия во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН направили Кубе 5 млн долларов, которые планируется вложить в систему школьного питания на «острове свободы» в течение четырех лет.
В презентации проекта приняли участие российский посол в Гаване Андрей Гуськов, представитель ВПП в республике Паоло Маттеи и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмиерка, сообщает ТАСС.
Андрей Гуськов отметил, что выделенные Россией 5 млн долларов помогут решить проблемы части кубинского населения за счет создания системы устойчивого питания школьников.
«Проблема голода и нехватки продовольствия особенно обострилась в условиях мирового кризиса, вызванного пандемией. Страдают наиболее уязвимые слои населения, в том числе дети», - отметил российский посол.
Напомним, что президент Владимир Путин в начале текущего года дал поручение обеспечить горячим питанием российских школьников младших классов, однако не во всех регионах страны поручение главы государства было выполнено.