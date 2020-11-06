ФСБ потратит на переподготовку своих сотрудников более 13 млн рублей
Федеральная служба безопасности России потратит 13,5 млн рублей на профессиональную переподготовку своих сотрудников. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок
Федеральная служба безопасности России потратит 13,5 млн рублей на профессиональную переподготовку своих сотрудников. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок.
По данным «МБХ медиа», с начала текущего года ФСБ разместила 152 тендера на оказание образовательных услуг. Больше всего заявок на переобучение оставила служба обеспечения пограничной службы ФСБ (41 аукцион). Аналогичные тендеры объявили региональные управления ведомства по Амурской области (26), по Хабаровскому краю (13), по Новосибирской области и Забайкальскому краю (по 12), по Карелии (9), по Псковской области и Камчатскому краю (по 7).
Самое популярное направление переподготовки - «управление персоналом». Также у ведомства есть запрос на такие специальности, как «государственное и муниципальное управление», «сестринское дело», переподготовка водителей на категории C и D (7), а также «экономика, финансы и управление».
В тендерной документации встречаются и такие «экзотические» для сотрудников ФСБ программы переподготовки, как «интернет-маркетолог», «мастер маникюра» и «флорист-дизайнер».
Кроме того, Управление же по Камчатскому краю разместило три тендера по переподготовке сотрудников по направлению «гостиничный и туристический бизнес» (на это ведомство потратит 164 тысячи рублей).