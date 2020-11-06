06 ноября 2020, 13:17
Россияне выкупили все билеты в бизнес-класс на рейсы в ОАЭ в новогодние праздники
Профильный портал TourDom.Ru сообщает, что у «Аэрофлота» билеты в бизнес-класс остались только на 31 декабря и 1 января, но в первом случае пассажирами придется встречать Новый год в воздухе
Туристические агентства сообщили, что россияне раскупили все билеты в бизнес-класс на рейсы «Аэрофлота» и Emirates в Объединенные Арабские Эмираты на новогодние даты.
Профильный портал TourDom.Ru сообщает, что у «Аэрофлота» билеты в бизнес-класс остались только на 31 декабря и 1 января, но в первом случае пассажирами придется встречать Новый год в воздухе. Обратные вылеты доступны для бронирования на сайте «Аэрофлота» только с 23 января.
Улететь в Дубай бизнес-классом Emirates Airlines можно только 19 декабря. Бронирование самых дорогих билетов недоступно до конца новогодних каникул.
Участники туристического рынка надеются, что авиакомпании увеличат количество рейсов в ОАЭ, в том числе добавят вылеты из регионов.